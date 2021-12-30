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Elazığ'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 668 bin aramanın yüzde 74’ü asılsız “Evindeki fareden korkan vatandaşların itfaiyeden yardım istemesine de şahit olabiliyoruz”

İHA

Elazığ'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 668 bin aramanın yüzde 74’ü asılsız “Evindeki fareden korkan vatandaşların itfaiyeden yardım istemesine de şahit olabiliyoruz”

Elazığ'da 10 ay önce hizmete giren yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılar pes dedirtti. 'Fareden korkuyorum' ve 'Eve yarasa girdi' gibi sıra dışı aramaların geldiği merkezde 668 bin çağrının yüzde 74'ünün asılsız olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığının, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine sağlamak için hayata geçirdiği 'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezlerinin' ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi tüm kurum ve kuruluş acil numaralarının '112' acil çağrı numarası çatısı altında toplandığı tek numara sistemi ile yaklaşık 10 ay önce hizmete girdi. Aynı zamanda Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerine çağrı hizmeti de verilirken, çağrı ile birlikte konum da sisteme düşüyor. Hizmete girdiği tarihten itibaren faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, bu süreçte 688 bin 673 çağrı aldı. 112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 jandarma, 122 AFAD, 155 polis, 177 orman yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkez gereksiz çağrılarla da baş etmeye çalışıyor. 'Fareden korkuyorum' ve ‘ Eve yarasa girdi’ gibi sıra dışı isteklerin geldiği merkezde aramaların yüzde 74'ünün gereksiz olduğu belirlendi.

"668 bin çağrının yüzde 74'ü asılsız, bu durum acil çağrılara engel teşkil ediyor"
Merkez bünyesinde 150 personelle birlikte hizmet verdiklerini belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cihat Top, "Bilindiği üzere ülkemizde acil çağrıları, 112 acil çağrıları, 122 alo AFAD, 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, 177 orman yangını olarak hizmet vermekteydi. Bu durum vatandaşlar arasında hem kargaşaya hem de zaman kaybına sebebiyet verdiğinden dolayı tüm acil çağrıları 112 numarası adında toplamasına karar verildi. İlimiz 17 Şubat 2021 tarihinde 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak faaliyete geçmiş olup, 150 personelle hizmet vermektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzün asıl amacı, çağrıları tek çatı altında toplayıp hızlı ve koordineli şekilde vatandaşlara hizmet sunmaktır. 17 Şubat tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olan çağrı merkezimize bugüne kadar 668 bin 673 çağrı düşmüştür. Bu çağrıların yüzde 74'ü asılsızdır. Bu durum acil çağrıları engel teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız 112 acil çağrı hizmetini gereksiz yere meşgul etmemeleri, ihtiyacı olanlara engel olmamaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Çünkü işin içinde hayat var” dedi.

"Gereksiz çağrı yoğunluğundan dolayı asıl mağdurlara ulaşmak engelleniyor"
Zaman zaman gereksiz çağrılar yüzünden oluşan çağrı yoğunluğundan dolayı asıl mağdura ulaşmalarının engellendiğine dikkat çeken Elazığ İtfaiye Müdürlüğü personeli Muhammed Hamza Egen ise, "İtfaiye birimi olarak yazın ortalama 300 kadar çağrı alırken kışın bu ortalama 80 çağrı alıyoruz. Bu çağrıların yaklaşık yüzde 45’lik oranında bir fuzuli arama söz konusu. Onun dışında gelen vakalarda buradaki 7 kurumla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Biz burada acil durumlar için varız. Acil durumlar gerektiren konularda insanlara yardımcı olabilmek için varız. Bu sebeple buradaki çağrı yoğunluğu bazen acil bir durumu gözden kaçırmamıza sebep olabiliyor. Vatandaşlarımıza 112 Acil Çağrı Merkezlerini boşuna rahatsız etmemelerini rica ediyoruz. İtfaiye birimimiz olarak çok fazla gereksiz çağrı da alabilmekteyiz. Bunlar içerisinde eve giren yarasalar veya evindeki fareden korkan vatandaşların itfaiyeden yardım istemesine de şahit olabiliyoruz. Gereksiz yere anahtarını içerde unuttuğu ve bir mahsuriyet olmadığı halde itfaiyeyi isteyip de ‘Evimizin kapısını açar mısınız’ gibi bazı çağrılar alıyoruz. Maalesef bu durumlar bizi üzüyor başka bir yerde bir can kurtarabilecekken bu tarz çağrılarla uğraşmamız bizim için büyük bir zaman kaybıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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