Elazığ’da literatüre kazandırılan ameliyat: Tek kesiden yapılan ameliyatla akciğerleri iyileştirildi Doç. Dr. Tayfun Kermenli: "4 santimlik bir kesiden girerek her iki akciğere ulaşmış olduk. Hasta tek ameliyat kesesi ile akciğerindeki baloncuklarından kurtulmuş oldu"

Elazığ’da 19 yaşındaki bir hastanın sağ ve sol akciğerine yapılması gereken ameliyat, tek seferde ’videotorakoskopi’ desteğiyle 4 santimlik bir kesiden yapıldı. Bölgede ikinci defa aynı doktor tarafından yapılan ameliyat, başarılı şekilde tamamlandı.

Bingöl’de yaşayan 19 yaşındaki Abdurrahman Zengin, 3 yıl boyunca sağ ve sol akciğerindeki baloncuklar nedeniyle başta Bingöl olmak üzere Malatya ve Elazığ’daki hastanelerde tedavi gördü. Rahatsızlığının artması sonucu bir hafta önce Medical Park Elazığ Hastanesine başvuran Zengin, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Kermenli ve ekibi tarafından yapılan tetkikler sonrası ameliyata alındı. Doğu Anadolu Bölgesinde ikinci defa uyguladığı ve literatüre kazandırdığı 4 santimlik tek kesiden çifte akciğer operasyonunu ekibi ile birlikte gerçekleştiren Doç. Dr. Kermenli, hastanın durumunun iyi olduğunu belirterek ‘subksifoid bölge’ adı verilen iman tahtası kemiğinin hemen altından girip her iki akciğerinden yaptıkları ameliyat ile bölgede bir ilki gerçekleştirmiş olduklarını kaydetti.

Bölgede ilk olarak Medical Park Elazığ Hastanesinde gerçekleştirilen ve literatüre kazandırılan tek kesiden videotorakoskopi ile her iki akciğer ameliyatı tekniği bu kez akciğer sönmesi tedavisinde kullanıldı. Hastanın hem sağ hem de sol akciğerdeki baloncukları 4 santimetrelik bir kesiden kapalı ameliyatla çıkarıldı.



"Tek kesiden girerek iki tarafın da ameliyatını yaptık"

Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Kermenli, “Hastamız bize Bingöl’den sevk edildi. Akciğer sönmesi nedeniyle gelmişti. Akciğer sönmesinin en önemli sebeplerinden birisi sigaradır. Bu hastalık genelde genç, uzun ve zayıf erkeklerde görülüyor. Aslında hastamız da bu profile uyuyor. Daha önce akciğerinin sağ tarafı iki defa çökmüş, sol tarafı ise yeni hastalığından dolayı bir defa çökmüştü. Bu hastalara genellikle bizim yaptığımız işlem hangi taraf çöktüyse o tarafın ameliyat edilmesidir. Hastamızın akciğerinin hem sağ tarafı hem de sol tarafı çöktüğü için tek kesiden girerek iki tarafın da ameliyatını yaptık. Bölgemizde sadece hastanemizde yapılan bir ameliyat oldu. Tek kesiden girerek her iki akciğere de ulaştık. Hasta sadece bir ameliyat kesisi ile bütün hastalıklarından kurtuldu” dedi.

Hastanın sağ akciğerinde özellikle daha büyük baloncukları olduğunu, yaptıkları işlemle o baloncukları da çıkardıklarını ifade eden Doç. Dr. Tayfun Kermenli, “Bunlar yaklaşık 2,5 santimetrelik baloncuklardı. Sol tarafta ise milimetre boyutunda baloncuklar vardı. Bunlar patladığında akciğerin sönmesi gelişiyor. Biz hastamızda bu baloncukları çıkartarak akciğerindeki sorununu ortadan kaldırdık. Aynı zamanda akciğerini yapıştırarak bu durum tekrarlasa bile akciğerinin tekrar sönmesini engellemiş olduk. Bu sayede tek kesiden girerek her iki akciğeri ameliyat ederek bölgemizde bir ilki daha gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

1 haftadır hastanede yatan ve sağlık durumu iyiye giden hastalarının taburculuğunu planladıklarını belirten Op. Dr. Kermenli, “Ameliyattan sonra akciğerinin genişlemesini bekliyorduk, bu genişleme de gerçekleşti. Akciğer, göğüs duvarına yapıştı ve yakın zamanda taburcu olmasını planlıyoruz. Hem sağ hem de soldaki drenlerini de çıkartarak hastamızı sağlıkla evine göndereceğiz. Hastamıza uyguladığımız ameliyat subksifoid dediğimiz, iman tahtasının altından girilerek hem sağ akciğer hem de sol akciğere uygulanan bir cerrahi yöntemidir. Burada hastamıza tek kesiden girerek özel bir yöntem uyguladık. Normalde hem sağdan hem de soldan girilmesi gerekirken, biz tek kesiden hem sağ hem de sol akciğere videotorakoskopi yöntemiyle girebiliyoruz. Kapalı yöntemle kamera eşliğinde baloncukları çıkartarak akciğerindeki yapışmayı sağlayıp, hastamızı sağlığına kavuşturduk” şeklinde konuştu.

Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren anne Miyaser Zengin ise, “5 çocuğum var. Oğlum Abdurrahman 3 kez hastalandı. Elazığ’da daha önce tedavi olmuştu. 6 ay önce de bir operasyon geçirdi. Daha sonra Malatya’ya götürdük, orada bakan hekim iyileşiyor dese de hastalık tekrarladı. Ardından Bingöl’deki bir hastaneye götürdük, sonunda Tayfun Hoca’ya göstermemizi tavsiye ettiler. Allah’a dua edip, doktorumuza güvendik. Operasyon sonrası Tayfun hocamız bize oğlumuzun durumunun iyi olduğunu söyledi. Sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.