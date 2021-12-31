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Elazığ’da Agropark İnovasyon ve Eğitim Merkezi Projesi protokolü imzalandı

İHA

Elazığ’da Agropark İnovasyon ve Eğitim Merkezi Projesi protokolü imzalandı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) tarafından hazırlanan Elazığ Agropark İnovasyon ve Eğitim Merkezi Projesi Protokolü imzalandı.
Elazığ tarımsal üretiminin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi, akıllı tarım uygulamalarının başlaması, Elazığ ve bölge ekonomisinin bu sektörden en yüksek düzeyde yüksek kazanç elde etmesi hedefiyle Elazığ TSO tarafından Agropark İnovasyon ve Eğitim Merkezi Projesi hazırlandı. Projenin protokolü, Valisi Dr. Ömer Toraman, Belediye Bakanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve FKA Genel Sekreteri Dr. A.Vahap Yoğunlu’nun katılımı ile FKA’da düzenlenen törenle imzalandı.
Elazığ TSO olarak en yüksek hibe bütçeli projeyi hayata geçireceklerini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bölgesinde tarım ve hayvancılık alanında hem su kaynakları hem iklimi hem de toprak yapısı ile farklılaşan Elazığ için artık yeni bir dönem başlamıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın destekleriyle Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında 22 milyonluk projemizin 11 milyon TL olan kısmına hibe sağlanmış olup bu proje ile odamız tarihinin en büyük hibeli projesine start vermiş olduk. İlimizin, kayısı, üzüm, çilek, elma, kiraz, ayva, şeftali, vişne, dut başta olmak üzere çok önemli yöreye özgü aromatik tatlarına sahip ürünleri mevcut. Bu ürünlerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve böylelikle ilimizde sürdürülebilir bir tarım ekosistemi oluşturulması önceliğimizi oluşturuyor. Proje kapsamında tarımsal eğitimlerin verilmesi, ArGe ve inovasyonların yapılacağı laboratuvarlar, işleme tesisleri, paketleme ve tasarım merkezi gibi birçok uzmanlaşmış hizmet sağlanacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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