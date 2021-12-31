Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele çalışmalarına sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, terör örgütü DEAŞ’a üye olan yabancı uyruklu A.M.A. ve M.A.’yı tespit ederek ikamet ettikleri Üniversite Mahallesi'ndeki evlerine şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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