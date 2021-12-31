Elazığ'da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 DEAŞ terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında şüphelilerin bulunduğu adresi belirleyerek baskın yaptı. Ekipler, yabancı uyruklu 2 DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelilerini yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-12-31 20:03:52



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