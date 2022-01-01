Elazığ’da vatandaşlar yeni yıla halay çekip çiftetelli oynayarak girdi

Elazığ’da eğlence mekanlarını tercih eden vatandaşlar yeni yıla, çiftetelli ve halaylar eşliğinde girerek doyasıya eğlendi.



Elazığ’da evleri yerine eğlence mekanlarını tercih eden vatandaşlar çiftetelli oynayıp halaylar çekerek yeni yılı karşıladı. Otel ve kafeler başta olmak üzere kentteki diğer eğlence mekanlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 2022’ye 10’dan geri sayarak girerken, konfeti ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla merhaba dedi.



2022 yılına güzel ve heyecanlı girdiklerini belirten işletme sahibi Yusuf Serdar, “2022’nin herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Dolu ve heyecanlı bir şekilde yeni yıla giriyoruz. Vatandaşların talebi fazla, hatta kapasitemiz yetmediği için bazı vatandaşlarımızı ağırlayamadık. Geçen sene kapalı olduğumuz için bir eğlence yapamadık ama bu sene doyasıya bir eğlence yapacağız ve yapıyoruz da, gelen vatandaşlarımız da memnun durumda. İnşallah bütün sene böyle mutlu geçer” dedi.

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