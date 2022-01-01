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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi

İHA

Elazığ’da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Ömer Asaf ve Esra dünyaya gelirken, il protokolü ziyaret ederek altın taktı. Ailelerden biri çocuklarına valinin, diğeri ise valinin kızının ismini verdi.
2022 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Mehmedi ve Ayşe Karaduman çiftinin 3’üncü erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Ömer Asaf ismi verildi. Ömer Asaf saat 00:05’te normal doğum ile 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yine hastanede Mehmet Ali ve Zekiye Demirel çifti, 4’üncü çocukları olarak 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerinin ismini Vali Dr. Ömer Toraman’ın koymasını istedi. Vali Toraman ise 00:02’de dünyaya gelen kız çocuğuna kendi kızının ismi olan ‘ Esra’yı koydu.
Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret edip altın taktı.
Mutlu olduğunu dile getiren Esra bebeğin annesi Zekiye Demirel, “ Yeni yılın ilk bebeği de olduğu için çok mutluyum. Bebeğim kız, durumu da gayet iyi. Zaten normal doğum yaptım, iyi geçti. Benim için sürpriz oldu, hiç beklemiyordum” dedi.
Esra kızının annesi Ayşe Karaduman ise “ Benim 3’üncü çocuğum ve 3 kilo 350 ağırlığında. Bu özel günde doğum yaptığım için de çok güzel bir duygu. Evlat sahibi olmak isteyenlere rabbim bu mutluluğu yaşatsın. Asaf ismini koyduk, valimizin ismini de koymayı düşündük. İnşallah, valimiz gibi vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur” şeklinde konuştu.
Yeni yılın ilk çocuklarına hem kendisinin hem de kızının isminin verilmesinin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman, “ Çok değişik bir duygu. Bu inceliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İsimleri ile yaşasınlar, bahtları açık olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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