Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine yolcu otobüsünden inen kişinin elindeki boyun yastığında yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kent girişinde yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünden inen İ.T.´ye (33) şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin elindeki boyun yastığı incelendiğinde içine gizlenmiş 207 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bekçiler tarafından durumundan şüphelenilen S.E. (25) isimli şüphelinin üst aramasında ise 13 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-01-01 15:44:41
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