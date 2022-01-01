Elazığ'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen yeni yılın ilk uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yeni yılın ilk saatlerinde il genelinde yapılan kontroller esnasında durdurulan yolcu otobüsünde bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yaptı. Yapılan üst aramasından herhangi bir madde bulamayan ekipler, şüpheli İ.T.’nin boyun yastığını araması sonucu 207 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, bekçiler tarafından sabaha karşı durumundan şüphelenilerek durdurulan S.E.'nin üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin üstünde 13 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.T. ve S.E. mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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