Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti (2)

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TUTUKLANDILAR

Elazığ'da, boyun yastığına uyuşturucu gizleyen İ.T. ve üzerinde uyuşturucu bulunan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-01-01 16:24:35



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