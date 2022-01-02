HD Elazığ Karakoçan’da Antalya kampı başladı

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HD Elazığ Karakoçan FK, ara dönem hazırlıklarına Antalya Belek’te başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ilk yarısını hedeflerinin uzağında tamamlayan HD Elazığ Karakoçan FK’da ara dönem hazırlıkları Antalya Belek’te başladı. Ligin 19. haftasında oynanan 68 Aksaray Belediyespor maçı sonrası 4 gün izin verilen mavibeyazlı ekip, Antalya’da yeniden toplanarak ara dönem hazırlıklarına başladı.

Antalya kampını 12 Ocak’a kadar devam ettirecek olan Elazığ ekibi, bu süreçte dış transferlerini yapacak ve hazırlık maçları oynayacak. 12 Ocak’ta yapılacak son antrenmanın ardından Elazığ’a dönecek Elazığ Karakoçan FK, 20. haftadaki Hacettepe maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

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