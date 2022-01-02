Jandarma tarafından suçüstü yapılan 5 hırsız, gözaltına alındı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık yaparken suçüstü yapılan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Güney Çevre Yolu Yemişlik 1.Etap TOKİ Konutlarında ve Organize Sanayi Bölgesinde hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheliyi, devriye esnasında suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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