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Elazığ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelilerine suçüstü

DHA

Elazığ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelilerine suçüstü


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güvenliği için görevlendirilen devriye ekipleri, Güney Çevre Yolu mevkisindeki konutlardan ve Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen hırsızlık ihbarları üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık yaparken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarındaki aramada, ele geçirilen malzemeler de sahiplerine teslim edildi. 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-01-02 13:26:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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