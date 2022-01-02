Elazığ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelilerine suçüstü

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güvenliği için görevlendirilen devriye ekipleri, Güney Çevre Yolu mevkisindeki konutlardan ve Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen hırsızlık ihbarları üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık yaparken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarındaki aramada, ele geçirilen malzemeler de sahiplerine teslim edildi. 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-01-02 13:26:06



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