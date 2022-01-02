Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 30 - Van Erek Beş Yıldızspor: 27

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu 3. hafta maçında Elazığ Gençlikspor, evinde karşılaştığı Van ekibini 3027 yenerek 3’te 3 yaptı.
Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu’na 3. hafta maçlarıyla devam edildi. Elazığ ekiplerinden Elazığ Gençlikspor, grubun iddialı takımlarından Van Beş Yıldızspor’u ağırladı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona üstün olan Elazığ Gençlikspor, parkeden 3027’lik galibiyetle ayrıldı ve 3’te 3 yaptı.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden takımımız namağlup 3’te 3 yaparak liderliğini sürdürüyor. Lige iyi başladık inşallah da böyle devam edecektir. Takımımızı ve kulüp antrenörlerimiz Engin Doğan, Emrullah Şahin hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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