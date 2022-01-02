Kadınlar Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 46 - Güneşin Çocukları: 17

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Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Lig G Grubu’nda Elazığ Gençlikspor, evinde karşılaştığı maçta Şanlıurfa Güneşin Çocukları takımını 4617 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Lig G Grubu’nda 3. hafta maçları oynandı. Şanlıurfa ekibi Güneşin Çocukları takımını konuk eden Elazığ Gençlikspor, rakibini 4617 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi, ilk yarıyı da 276 önde tamamladı. Elazığ Gençlikspor’da Ayyüce Uzunoğlu attığı 10 golle galibiyette başrol oynadı.

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