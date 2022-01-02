Elazığ stadyumunda yangın Dumanlar kentin üzerini kapladı

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Elazığ’da yapımı süren Atatürk Stadyumunda yangın çıktı. Kentin üzerini dumanlar kaplarken, çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan ve yapımı süren Atatürk Stadyumu'nun dış cephe yalıtımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Kentin üzerini dumanlar kaplarken, itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.