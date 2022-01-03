Elazığ’da kulüp başkanı bağımsız milletvekili adaylığını açıkladı

Elazığ’da Rüstempaşa Spor Kulüp Başkanı Hamit Erulaş, 2023 seçimleri için bağımsız milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

Rüstempaşa Spor Kulübü Başkanı Hamit Erulaş, 2023 milletvekilliği seçimleri öncesi Elazığ’dan bağımsız milletvekili olduğunu açıkladı. Kendi iş yerinde basın temsilcileriyle bir araya gelen Erulaş, “2023 Genel Seçimleri için Elazığ’dan bağımsız milletvekili adayıyım. Çıktığım bu yol kutlu yol, çıktığım bu yol Elazığ’ın sorunlarının yolu. Bu yolda kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğime söz veriyorum” dedi.

Kulüp Başkanı Hamit Erulaş açıklamasında, “Bunları yıllardır görüyoruz. İnsanlarla yaptığımız ikili ilişkiler ve istişareler neticesinde artık Elazığ’dan bağımsız milletvekili adayı olmam kaçınılmaz oldu. Bu kararı daha önce sosyal medyadan açıklamıştım. O günden bugüne aldığım olumlu tepkiler ve destekler inancımın göstergesi oldu. Elazığ halkının bana güvenip inanacağını biliyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Elazığ’ın mevcut siyasilerine ve genel görünümüne baktığında bağırarak konuşacağım çünkü normal konuşarak anlaşamadık. Elazığ’ın sorunlarını Ankara’da mecliste dile getirmek için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim. Elazığ halkı bana inanıp güvensin oylarınıza talibim. 2023 Genel Seçimleri için Elazığ’dan bağımsız milletvekili adayıyım. Çıktığım bu yol kutlu yol, çıktığım bu yol Elazığ’ın sorunlarının yolu. Bu yolda kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğime söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

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