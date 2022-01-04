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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da Sülüklü Göl buz tuttu

İHA

Elazığ'da Sülüklü Göl buz tuttu

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tuttu.
Bölgede etkili olan soğuk hava Ağın ilçesindeki Sülüklü Göl'ü buza çevirdi. İlçeye 16, Elazığ'a 70 ve Malatya'ya 100 kilometre uzaklıkta bulunan gölün yüzeyi, gece sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Tektonik olan göl, yeraltı kaynağından ve dağdan gelen sularla beslenirken, 20 dönüm arazi üzerinde bulunan ve derinliği 4,5 ile 6,5 metre arasında değişiyor. Göl, aynı zamanda karabatak, angut, sığırcık kuşları ve yaban ördekleri olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapıyor.
Sülüklü Göl'ün buz tutması kartpostallık bir görüntü oluştururken, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarından en uğrak mekanı haline geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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