Elazığ'da Sülüklü Göl buz tuttu

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tuttu.

Bölgede etkili olan soğuk hava Ağın ilçesindeki Sülüklü Göl'ü buza çevirdi. İlçeye 16, Elazığ'a 70 ve Malatya'ya 100 kilometre uzaklıkta bulunan gölün yüzeyi, gece sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Tektonik olan göl, yeraltı kaynağından ve dağdan gelen sularla beslenirken, 20 dönüm arazi üzerinde bulunan ve derinliği 4,5 ile 6,5 metre arasında değişiyor. Göl, aynı zamanda karabatak, angut, sığırcık kuşları ve yaban ördekleri olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Sülüklü Göl'ün buz tutması kartpostallık bir görüntü oluştururken, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarından en uğrak mekanı haline geldi.

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