Elazığ’da sokak ve yaban hayvanları için 90 farklı noktaya yem bırakıldı

Elazığ Belediyesince sokak ve yaban hayvanları için kent genelinde 90 farklı noktaya yem, mama ve ekmek bırakıldı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Bu kapsamda belediye ekipleri, kentin 90 farklı noktasına yem, mama, ekmek ve su bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, bin 200 rakımlı Harput Mahallesindeki yüksek kesimlere kuşlar için açık alanlara buğday ve ekmek bırakırken, doğada bulunan yaban hayvanları için de çeşitli yiyecekler bıraktı.

Kış boyunca yaban hayvanlarına yiyecek bırakacaklarını belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü Personeli Yunus Asma, “Şu anda bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesindeyiz. Yaban hayvanları için buğday, ekmek gibi yiyecekleri buraya bırakıyoruz. Malum, kış aylarında kar yağdığı için yaban hayvanları hiçbir şekilde yiyecek bulamıyor. Bizler de belediye başkanımızın talimatlarıyla böyle bir işe çıktık. Bu çalışmalarımız yazkış demeden devam ediyor. Bu konuda bize destek veren başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız, ekmekleri çöpe atmasınlar. Ekmekleri sokak hayvanları için belirlenen yerlere bıraksınlar” dedi.

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