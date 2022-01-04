Elazığ Sağlık Müdürü: Genç vefat sayılarında ilimizde artış var



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, kentte iki doz aşı yaptıranların oranının yüzde 69,2 olduğunu belirterek, "Haritada olduğumuz yer emeğimizin karşılığı değil. Turkovac aşımız uygulamaya konmuşken bu fırsatı kaçırmayın, lütfen aşılarınızı yaptırın. Artık genç vefat sayılarında da ilimizde artış var" dedi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nce koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan 200 aşı uygulama alanlanında vatandaşlar, istedikleri aşıyı yaptırabiliyor. Pandemi yatak doluluk oranının yüzde 38, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 21 olduğu kentte, iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 69,2'de kalırken, şimdiye kadar Omicron varyantına rastlanmadı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, aşılarını yaptırmayan veya eksik doz yaptıranların Turkovac aşısını gönül rahatlığıyla yaptırabileceklerini dile getirerek, "Gece 12'ye kadar aşılamalar yapılmaktadır. Şu anda ilimiz genelinde hastanelerimizde pandemi hastalarına ayrılan servis yatak sayımız 276, yoğun bakım yatak sayımız ise 81. Şu anda yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 21, servis olarak doluluk oranı ise yüzde 38. Bu birkaç ay önce daha yüksekti. Geldiğimiz noktada yarı yarıya bir düşüş oldu. Şu ana kadar Elazığımızda herhangi bir Omicron varyantı tespit edilmedi ama bu olmayacağı anlamına gelmez " diye konuştu.

'VİCDAN AZABI ÇEKİYORLAR'

Alınan tedbirler ve sağlanan olumlu gelişmelere karşın aşılamada Elazığ olarak sarı renkte olmalarının kendilerini üzdüğünü ifade eden Polat, şunları söyledi:

"Haritada olduğumuz yer emeğimizin karşılığı değil. Turkovac aşımız uygulamaya konmuşken bu fırsatı kaçırmayın, lütfen aşılarınızı yaptırın. Artık genç vefat sayılarında ilimizde artış var. Bunların tamamına yakını aşısını hiç yaptırmamış ya da eksik yaptırmış. Yakınları ile görüştüğümüzde o kadar pişmanlar ki, vicdan azabı duyuyorlar. Keşke anneme, babama veya çocuğuma bu aşıyı yaptırsaydım diyorlar. İnanın vicdan azabı çekiyorlar."

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-01-04 12:46:28



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