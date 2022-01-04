Elazığ’da aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

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Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan genç hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, merkez Malatya Caddesi Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. yönetimindeki 23 BC 326 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Çok’a (20) çarptı. Çarpmanın etkisi ile genç yere savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çok’un hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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