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Elazığ şehidini unutmadı, Şehit Fethi Sekin Külliyesi törenle açıldı Elazığ Belediyesi tarafından yapılan külliyede, şehidin motosikleti, kıyafetleri, kütüphane, konferans salonu, sergi salonu, fuaye alanı, çeşitli kursların düzenleneceği atölyeler ve mescitler yer alıyor

İHA

Elazığ şehidini unutmadı, Şehit Fethi Sekin Külliyesi törenle açıldı Elazığ Belediyesi tarafından yapılan külliyede, şehidin motosikleti, kıyafetleri, kütüphane, konferans salonu, sergi salonu, fuaye alanı, çeşitli kursların düzenleneceği atölyeler ve mescitler yer alıyor

Yazdığı kahramanlık destanıyla ismi tüm Türkiye’nin kalbine kazınan şehit Fethi Sekin anısına Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen Şehit Fethi Sekin Külliyesinin açılışı, şehadetinin yıl dönümünde gerçekleştirildi.
PKK'lı teröristlerin 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısını kahramanca mücadelesiyle önleyerek şehit olan ve adını Türkiye’nin yüreğine kazıyan Fethi Sekin anısına Elazığ Belediyesi tarafından Baskil ilçesi Doğancık köyüne Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapıldı. Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerinde 800 metrekare kullanım alanına sahip külliye bünyesinde şehidin motosikleti, kıyafetleri, kütüphane, konferans salonu, sergi salonu, fuaye alanı, çeşitli kursların düzenleneceği atölyeler ve mescitler yer alıyor.
Külliyenin açılışı şehadetinin yıl dönümü olan bugün gerçekleştirildi. Açılışa, Vali Dr. Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, polis ve askeri personel, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Külliyenin tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğuruna can veren olursa vatandır. Bir toprak parçasını sıradanlıktan kurtarıp onu vatana dönüştüren en önemli unsur onun için bedel ödemektir. Bu bedellerin en yücesi, kutsanmışı vatan için canın feda edilmesidir. Bu topraklar yüzyıllar boyunca vatanı, bayrağı, milleti için canını seve seve feda eden kahramanlarla doludur. Büyük Türk milleti yüzyıllar boyunca üç kıtadaki hakimiyeti ile tüm dünyaya nam salmıştır. 1900’lü yıllardan itibaren de var olma mücadelesini vermiştir. 1900’lü yıllardan itibaren 7 düvele karşı vermiş olduğumuz bu kahramanlık destanıyla, kanımızla, canımızla, erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla kurtuluş savaşımızı yapıp istiklalimizi kazanmışız. Bu savaştan alnımızın akıyla çıkmışız" dedi.

"Elazığ kahramanlarla doludur, bunlardan bir tanesi de Fethi Sekin'dir"
Elazığ’ın kahramanlarla dolu olduğunu dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bunlardan bir tanesi de şehit Fethi Sekin’dir. Bundan 5 yıl önce İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen, masum canlara kıymak isteyen hain terör örgütü mensuplarına karşı tepelerine şahince inen kahraman Fethi Sekin, çocuklarını eşini ve ailesini düşünmeden masum canlara bir şey olmasın diye gözünü kırpmadan ölümsüzlük şerbetini içmiştir, rabbimiz yürümüştür. Bizlere düşen en önemli sorumluluk bu kahramanlarımızın ismini unutmamak ve unutturmamaktır. Bu anlamda Baskil’imizin Doğancık köyünde şehidimiz adına külliye yapıldı. İçerisinde konferans salonunu, kütüphane, eğitim atölyesi, kütüphane ve mescidi var. Bu külliyede inşallah gençlerimiz faaliyetlerini yürütecekler. Şehidimize dualar okuyacaklar. İsminin gelecek nesillere taşınmasında inşallah katkı sunacaklar. Külliyemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şehidimiz Allah’tan rahmet diliyorum. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler sizler bilemezsiniz. Şehitlerimiz sadece bedenen aramızda değillerdir. Onlar yüce makamın kıymetli misafirleridir” diye konuştu.
Konuşmanın ardından kesilen kurdele ile külliyenin açılışı yapıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar külliyeyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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