Öğrenciler Fırat Üniversitesini gezdi

Fırat Üniversitesi‘ni gezen lise öğrencileri, öğretim üyelerinden çeşitli bilgiler aldı.

Bingöl’ün Kiğı ilçesi Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri meslek tercihlerine yardımcı olması amacıyla Fırat Üniversitesini gezdi. Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevlileri nezaretinde üniversitenin çeşitli bölümlerini gezen 76 öğrenci, burada bulunan öğretim üyelerinden çeşitli bilgiler aldı. Mühendislik, Eğitim, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerini gezen öğrenciler, üniversite kampüsünü çok iyi bulduklarını ifade etti. Öğrenciler Fırat Üniversitesinde okumak istediklerini ve bu amaçla derslerine daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

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