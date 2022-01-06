Hazırlık maçı: Elazığspor: 1 - Ağrı 1970 Spor: 2

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Elazığspor, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Ağrı 1970 Spor’a 21 yenildi.

Elazığspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ağrı 1970 Spor’a 21 mağlup oldu. Müsabakaya Okan Aytekin, Salih Polatdemir, Ertuğrul Güç, Görkem Yağcı, Yusuf Ensar Poyrazlı, Ahmet Ormanoğlu, Muhammed Umut Akbulut, Muhammed Düzgüner, Eray Berk Yıldız, Gökhan Ekmen ve Hasan Ekici onbiriyle başlayan Elazığspor, ilk yarıyı 10 mağlup tamamladı. İkinci yarının 50. dakikada Muhammed Umut Akbulut’un golüyle 11 eşitliği yakalayan bordobeyazlılar müsabakadan 21 mağlup ayrıldı.

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