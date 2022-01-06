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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da sportif yetenek taramalarında hedef 20 bin genç

İHA

Elazığ’da sportif yetenek taramalarında hedef 20 bin genç

Elazığ’da başlatılan sportif yetenek taramalarında hedef 20 bin genç olarak belirlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan ve Cumhurbaşkanlığı 1. kararnamesinde yer alan hususlar neticesinde tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yetenek Taramaları Programı Yakup Kılıç Spor Salonunda devam ediyor. İlk etapta 7 bin 500 gencin katılımıyla başlayan sportif yetenek taramalarında yıl sonu hedefi 20 bin olarak belirlendi. Yetenek Taraması İl Koordinatörü Mustafa Cihan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yapacağınız çekimlerle çocukların yetenekleri ölçülüyor. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı 1. kararnamesinde yayımlanan ve artık yasalaşan, üçüncü sınıfa geçen bütün öğrencilerin genel sportif taramadan geçeceği bir program. Bütün illerde eş zamanlı olarak yapılıyor, Türkiye geneli hedeflenen rakam 1 milyon 200 bin çocuğun sporla tanışması ve yeteneklerinin araştırıldığı bir çalışma. Şu anda ilimizde yapılan çalışma beşinci sınıflar üzerinde yapılıyor. Bunlarında rakamı 7 bin 500 civarında. Pandemiden ötürü taraması yapılmayan dördüncü ve beşinci sınıflar taranacak. En son üçüncü sınıfların taraması yapılacak. Son olarak da genele baktığımızda ilimizde 20 bin civarında öğrenci yetenekleri konusunda yönlendirilmiş olacak" dedi.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise yaptığı açıklamada, "Sporun içinden gelmiş biri olarak ve uzun yıllar spor lisesinde beden eğitimi hocalığı yapmış biri olarak şunu ifade edebilirim, gerçekten çok önemli bir proje Türkiye’de yürütülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız yetenek taraması ile birlikte spora başlama yaşında olan bu çocuklarımızın her biri yetenek taramalarından geçerek keşfediliyor. Bu çok önemli bir program, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye’de bir çok spor yatırımı var bir çok tesisler yapılıyor. Bu tesislerde yetenek taramasında seçilen çocuklar inşallah ilerleyen yıllarda uzun vadede Türkiye’de hem olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Çok iyi sporcular yetişeceğine inanıyoruz. Burada görev alan özellikle Milli Eğitim Müdürlüğü beden eğitimi öğretmenleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz personelleri ve idarecilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Elazığ’da çok güzel yetenekli sporcuları çıkarıp Türkiye’de milli takımları armağan edeceğiz" diye konuştu.

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