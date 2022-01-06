Minik basketbolcunun attığı top, potada 'asılı' kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da bir basketbol antrenmanında yaşanan pozisyon izleyenleri şaşkına çevirdi. Küçük çocuğun antrenmanda attığı top potada asılı kaldı.

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğünün minik öğrencilere yönelik düzenlemiş olduğu basketbol kurslarında 10 yaşındaki basketbolcu Toprak Yıldırım, atışını yaparken, basket topu çemberin üzerinde zıpladıktan sonra çemberin üzerinde durdu. Topu potadan geçirmeyi beklerken asılı kalması küçük sporcuyu ve antrenörünü şaşkına çevirdi.

Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.