Hazırlık maçı: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 - Kırklarelispor: 1

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HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Kırklarelispor’la 11 berabere kaldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya kampında ilk hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor’la 11 berabere kaldı. Maça etkili başlayan Elazığ ekibi, 4. dakikada Ekrem Sütçü’nün attığı golle 10 öne geçti. 45. dakikada Kırklarelispor eşitliği sağladı ve devreye 11’lik eşitlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmazken, HD Elazığ Karakoçan’da Ferhat Çoban 82. dakikada kırmızı kart gördü.

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