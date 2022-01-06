Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 53 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediye: 81

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediye’ye 8153 mağlup oldu.

İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta baştan sona etkili olan Mersin ekibi, 1. periyodu 2416, ikinci periyodu 5530, üçüncü periyodu 7535 ve maçı 8153 kazandı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediye’de Shavonte Zellous kaydettiği 23 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Chanel Mokango’nun 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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