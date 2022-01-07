Hayati İnanç, Elazığlılarla buluştu

İstiklal Marşı’nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında Elazığ’da düzenlenen ‘bağımsızlık’ temalı yarışmanın ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenler ödüllerini alırken, programa ünlü Araştırmacı Yazar Av. Hayati İnanç da konuk olarak katılarak söyleşi gerçekleştirdi.



Memur Sen Elazığ Şubesi tarafından "İstiklal Marşı’nın 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘bağımsızlık’ temalı yarışmanın ödül töreni düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen program kapsamında ortaokul, lise ve yetişkinler düzeyinde slogan deneme ve kısa hikaye kategorilerinde dereceye girenler ödüllerini il protokolünün elinden aldı. Program daha sonra, ünlü Araştırmacı Yazar Av. Hayati İnanç’ın katılımcılara yönelik söyleşisi ile son buldu.



Programa, Elazığ Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, MemurSen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, STK temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.



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