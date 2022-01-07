Elazığ’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

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Elazığ’da jandarma ekiplerinin, kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik başlattığı operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ihbarı aldı. Olayla ilgili kent genelinde operasyon başlatan ekipler, iki şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekiplerinin şüphelilere yönelik başlattığı operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ile 17 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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