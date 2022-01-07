Elazığ’da "İslam'da aile ve kadın" semineri düzenlendi

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'ın Karakoçan İlçe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezindeki bayan kursiyerlere 'İslam'da aile ve kadın' konulu seminer verildi.

Karakoçan Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi tarafından kursiyerlere yönelik eğitimler devam ediyor. Eğitimler kapsamında kursiyerlere yönelik 'İslam'da aile ve kadın' semineri düzenlendi. Düzenlenen seminere Kovancılar İlçe Müftüsü Mahmut Yegin konuşmacı olarak katıldı. Seminerde İslam'da aile yapısı, Peygamber Efendimiz'in hanımlarına karşı tutumu, eşlerin birbirine ve çocuklara karşı sorumlulukları, sosyal medyanın doğru kullanımı konuları anlatıldı.

Seminer soru cevap kısmıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.