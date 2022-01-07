Elazığ’da Sakal-ı Şerif heyecanı

Elazığ'da ziyarete açılan Sakalı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan Şeyh Ali Septi Dergahı’na hediye edilen Sakalı Şerif ziyarete açıldı. Cuma günü akşam namazından sonra salavatlarla açılan Sakalı Şerif, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla Sakalı Şerif'in fotoğrafını çekti. Dergah içerisine yapılan camlı özel bir bölme ile korunacak olan Sakalı Şerif’in bundan böyle yılın belirli günlerinde ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

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