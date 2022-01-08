Yazıkonak’ta halkın öneri, istek ve şikayetleri kapı kapı ziyaret edilerek alınıyor

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Beldesinde Başkan Hatif Çadırcı tarafından oluşturulan ekip, kapı kapı dolaşarak halkın öneri, istek ve şikayetlerini alıyor.

Yazıkonak Belde Belediyesi sosyal çalışmalar konusunda ilklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı tarafından ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekipler, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak bir yandan sosyo ekonomik durum tespiti yaparken diğer yandan da halkın öneri, istek ve şikayetlerini alıyor. Başkan Çadırcı da ekiplerle beraber ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlar bir araya geliyor. Halkın belediyeden beklentilerini dinleyen Çadırcı, notlar alarak bunları hayata geçirmeye çalışıyor.

Yazıkonak Beldesinin gelişen yerleşim alanlarından bir tanesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Hatif Çadırcı , “Nüfus yoğunluğu itibariyle Elazığ'da bir iki ilçemizden sonra en fazla nüfusa sahiptir. Özellikle 2020 depremi beldemizde birçok yapının hasar görmesine ve alt yapının bozulmasına sebep oldu. Yazıkonak Beldesi göç alan nüfus sahiptir. Bu çalışma kapsamında belde sakinlerimizin sosyoekonomik problemlerini, belediyemizden beklenti ve şikayetlerini tespit edip acil müdahale etmemiz gereken problemlere müdahale edeceğiz. Bu program sonucunda elimizde beldemiz ile ilgili bir arşivimiz oluşacak. İnsanlarımızla iletişim kurmada, sosyal hizmet götürmede önceliklerimiz noktasında elimizde verilerimiz olacaktır. Alan çalışması bitiminde verilerimizi kamuoyu ile paylaşırız. Belde halkımızın belediyecilik konusuna önerileri, istek ve şikayetleri doğrultusunda bir belediyecilik anlayışıyla hizmeti ilke edineceğiz” dedi.

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