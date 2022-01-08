Konteyner kentteki çocuklar için yapılan kütüphane hizmete açıldı

Elazığ’da depremzedelerin kaldığı geçici konaklama merkezindeki çocuklar için yapılan kütüphane hizmete açıldı.

24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından kurulan geçici konaklama merkezlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde psikososyal destek bürosu çalışmalarına devam ediyor. Çocukların daha verimli zaman geçirmeleri adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın desteğiyle Kırklar, Doğukent ve Aşağıdemirtaş geçici konaklama merkezlerinde kütüphane kurulması için çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Aşağıdemirtaş geçici konaklama merkezinde yetişkin ve çocukların yararlanacağı kütüphane faaliyete geçti. Açılışa, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Psikososyal Destek İl Koordinatörü ve Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, görevli personel, aileler ve çocuklar katıldı. Açılışın ardından çocuklar, hem kitap okuyup hem de söylenen çocuk şarkılarına eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Geçici barınma merkezlerinde yaşayan vatandaşlara yönelik saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen, "Çocukların daha verimli zaman geçirmeleri adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ın desteğiyle Kırklar, Doğukent ve Aşağıdemirtaş geçici konaklama merkezlerinden kütüphane kurulması için ekiplerimizce çalışma yapıldı. Burada kalan gençlerimiz ve çocuklarımızın yararlanacağı kütüphanemizi Vali Yardımcımız İsmail Alsancak'ın teşrifleriyle hizmete açtık. Çocuklarımız hem kitap okudular hem de çocuk şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Bundan sonraki süreçte çocuklarımıza eğitim ve okuma noktasında destek sağlayacağız. Başta Bakanımız Derya Yanık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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