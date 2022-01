İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırılan Elazığ’da hedef 500 milyon dolar Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan: "2023’te 500 milyon dolarlık hedefimize inşallah ulaşacağız" "Hem üretim kapasitesi hem de ihracat kapasitesi her geçen gün ilerliyor" "Bundan sonraki süreç çok daha güzel olacak" "Elazığ da şu anda güzel günlerin arifesindedir"

2021 yılında 335 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, “Bir bilişim firmamızın rakamı buna dahil değil. Bunu 350 milyon dolar gibi görebilirsiniz, bizim mevcut yapıyla hedefimiz öncelik 500 milyon dolarlık bir ihracata ulaşmak ki bunu da umuyorum 2023 yılında yakalamış olacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Elazığ'da 2021 yılında 335 milyon 893 bin dolar ihracat gerçekleşti. En son 2017 yılında tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 318 milyon 731 bin dolar ihracat gerçekleştiren Elazığ, 2021 yılında bu rekoru yenileyerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı. Bundan sonraki sürecin çok daha güzel olacağını dile getiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, hedeflerinin 2023 yılında 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

Elazığ’da hem üretim hem de ihracat kapasitesinin her geçen gün ilerlediğini vurgulayan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bunun altında yatan sebeplere baktığımızda gerek Organize Sanayi Bölgemizin gelişimi gerek iş dünyasının ihracatı öğrenme isteği ve arzusu gerekse ilin yöneticilerinin yaptığı birçok faaliyetler var. Tabi bu rakamları son derece önemli buluyoruz. Bizler Elazığ TSO olarak ihracatın gelişimi için birçok eğitim faaliyetleri yaptık. Öncelikle göreve gelir gelmez insanlarımız rahatlıkla işlerini yürütebilsinler diye Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği şubesini Elazığ’da açtık. Eximbank ile ilişkilerimizi güçlendirdik. İrtibat ofisi açma noktasında çalışmamız oldu. Aynı zamanda Fırat Kalkınma Ajansımızla son 2020 yılında da Dış Ticareti Hızlandırma Merkezi Projesi yürütmeye başladık. Sürekli üreticilerimizi, tacirlerimizi ihracat yapmak noktasında destekliyoruz onlara farkındalık oluşturuyoruz. Bunların meyvelerini toplamakta son derece bizleri mutlu ediyor. 2020 yılının özellikle son çeyreğine kadar metal piyasası o kadar güçlü olmamasına rağmen bizde metal piyasası krom madeninden dolayı ihracat rakamımızı çok etkiliyor. Ona rağmen rakamlar düşük olmasına rağmen biz bu rakamı 335 milyonlarda gördük. Bu bizleri son derece mutlu ediyor ama asıl mutlu eden konu daha başka önemli olan ihracat yaptığımız kalemlerin çeşitliliğidir. Belli sektörlere bağlı olmasın diyoruz. İhracat gelirleri ilimizde hem sektörel kırılmaların önüne geçilsin hem de tabana yayılsın genel bir dağılım sağlansın. Bunu son derece önemsiyoruz ve bununla alakalı çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı



“Elazığ da şu anda güzel günlerin arifesindedir”

Elazığ’ın bilişimde ve yazılımda ihracatçı konumuna geldiğini vurgulayan Başkan Arslan, “İhracatta yaş sebze, meyve, kuru meyve son derece düşük oranlardaydı ama bu alanlarda yaptığımız ihracatlarla birlikte o rakamlar artışa geçti. Tekstil konfeksiyon sektöründe rakamlar henüz istediğimiz noktada değil ama başlangıç anlamında ihraç yaptığımız ürünlerin arasına girmeye başladı. Mobilya, inşaat malzemeleri üretimi inanılmaz bir artış gösteriyor. Bu veriler de sektörden de gelen analizler öyle ve bu verilerin bu şekilde gelmesi bizlere ileriye dönük asıl mutlu ve ümitli kılıyor. Eğer ihracatta sektörel dağılımı güçlendiriyorsanız, çeşitliliği sağlıyorsanız ve ihracatçının önünü açma adına faaliyetler yürütüyorsanız bunların da farkındaysanız demek ki bundan sonraki süreç çok daha güzel olacak. Elazığ da şu anda güzel günlerin arifesindedir” şeklinde konuştu.



“Elazığ TSO olarak bizler ihracatçının sürekli, her zaman yanındayız”

Özellikle konfeksiyon ve tekstil ürünlerindeki imalattan önümüzdeki yıllarda çok yüksek rakamlar beklediklerini dile getiren Arslan, “Elazığ’ımızın bir olumsuz yönü daha var. Malumunuz ihracat verileri genelde firmaların genel merkezlerinin olduğu adreslerde görünüyor ve o illerin hanesine yazılıyor. Geçen hafta Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’la yaptığımız toplantıda TOBB Genel Başkanımız Rifat Hısarcıklıoğlu başkanlığında 365 oda olarak bakanımızdan bir talepte bulunduk. İmalatın, ticaretin yapıldığı merkezde ve illerde ihracat rakamlarının görülmesiyle alakalı görüştük. Bunu da tesis edersek Elazığ’ın rakamlarının 1 milyar dolara yakın olduğunu çok net bir şekilde göreceğiz. Hem hakkımızı almış olacağız hem de bundan sonra onun üzerine ne koyabilirizin çalışmalarını yürüteceğiz. Elazığ TSO olarak bizler ihracatçının sürekli, her zaman yanındayız. Yaptığımız bu faaliyetler ve projeler, ihracatı geliştirme anlamında son derece değerli. Elazığ bölgesinin ticaret merkeziydi. Bundan sonraki süreçte de gelişen dünyada, değişen şartlara ayak uydurmuş bir şekliyle yine dış ticaret merkezi olacaktır” diye konuştu.



“2023’te 500 milyon dolarlık hedefimize inşallah ulaşacağız”

2021 yılında 335 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, “Bir bilişim firmamızın rakamı buna dahil değil. Bunu 350 milyon dolar gibi görebilirsiniz, mevcut yapıyla hedefimiz öncelik 500 milyon dolarlık bir ihracata ulaşmak ki bunu da umuyorum 2023 yılında yakalamış olacağız. Çünkü tekstil ve konfeksiyon alanında yapılan yatırımlar burada bize son derece üst seviyelere taşıyacak. İnşaat malzemeleri üretiminde, yaş sebze, meyve ve kuru meyve ihracatında çok iyi rakamlara gideceğimizi görüyoruz. Hakeza bilişimde de öyle. Bunlarla birlikte 2023’te 500 milyon dolarlık hedefimize inşallah ulaşacağız. 2017 yılında metal piyasasının özellikle krom fiyatlarının çok yüksek olduğu bir dönemde 317 milyon dolarlık bir ihracat olmuş. Ama o spesifik bir döneme denk gelmiş. Şimdi daha sürdürülebilir, ayakları yere daha basan rakamlardan bahsediyoruz. Tek sektöre bağımlı kalmamış rakamlardan bahsediyoruz. Bu sektöre yayılımla birlikte 335 milyon dolar rakamı gerçekten küçük kalacaktır. 500 milyon dolar da kısa vadeli hedeftir. İnanıyorum ki ilerdeki dönemlerde bu rakam misliyle artacaktır. En çok ihracat yaptığımız ülkelerde birinci sırada Çin’dir. Bununla birlikte ABD, İsveç, Avusturya var. Yakın coğrafyada Irak, Gürcistan bunlar öne çıkan ülkelerdir. İhracat yaptığımız, 40’ın üzerinde ülke var” dedi.

