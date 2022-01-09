Trafik kazası kameralara yansıdı

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Elazığ’da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Bosna Hersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACM 769 ile 23 ACJ 861 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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