Elazığ’da kar nedeniyle 12 köy yolu kapandı

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Elazığ’ın ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Elazığ ilçelerinde de kendini gösterdi. Bu kapsamda Kovacılar’da 7 ve Sivrice’de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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