Fırat Üniversitesi, hayatını kaybeden tıp öğrencisi için konseri erteledi

Fırat Üniversitesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü onuruna düzenlenecek olan Harput Müziği Konseri, tıp öğrencisi Enes Kara’nın vefatından dolayı ertelendi.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Kara’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Üniversitemiz olarak öğrencimizin cenaze nakil işlemleri ve süreci yakından takip edilmiş olup ailesine teslim edilmiştir. Fırat Üniversitesi olarak bizleri yasa boğan tıp fakültesi öğrencimiz Enes Kara’nın vefatı nedeniyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü onuruna üniversitemizin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve üniversitemizin Devlet Konservatuvarı tarafından bugün düzenlenecek olan 'Harput Müziği Konseri' 17 Ocak Pazartesi gününe ertelenmiştir. Fırat Üniversitesi ailesinin birer fertleri olan öğrencilerimizin herhangi birinin acısının bizlerin de acısı olduğunun bilinmesi, bu nedenle çok kıymetli davetlilerimizin anlayışına sığındığımızı ifade ediyoruz. Aramızdan ayrılan kıymetli öğrencimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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