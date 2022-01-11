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Elazığ’da hayatını kaybeden tıp öğrencisi için arkadaşları anma töreni düzenledi

İHA

Elazığ’da hayatını kaybeden tıp öğrencisi için arkadaşları anma töreni düzenledi

Elazığ’da hayatını kaybeden Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni gerçekleştirildi.
Elazığ’da hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara (20) için arkadaşları tarafından anma töreni gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde düzenlenen anma törenine katılan arkadaşları, saygı duruşunun ardından fakülte önüne karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.
Arkadaşları Enes Kara için toplandıklarını belirten Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep İlayda Baykendi, “Aldığımız haberle hepimiz derinden sarsıldık. Üzüntümüzü dile getirebilecek durumu ifade edebilecek tek bir kelime bulmak imkansız. Bugün burada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Enes’in arkadaşları olarak Enes’i anmak için toplandık. Enes sen her zaman kalbimizde olacaksın" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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