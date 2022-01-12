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Çocuk parkında pitbull gezdiriyordu, cezayı duyunca kendi elleri ile teslim etti

İHA

Çocuk parkında pitbull gezdiriyordu, cezayı duyunca kendi elleri ile teslim etti

Elazığ’da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, pitbull cinsi köpeklere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk parkında pitbull gezdirirken ihbar üzerine parka gelen ekiplere direnen şahıs, 14 bin 982 liralık cezayı duyunca kendi elleriyle köpeği teslim etti. Bir duyarlı vatandaş ise ekipleri çağırarak köpeğini gönüllü olarak verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kırklar Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında pitbull cinsi köpek gören bir vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekibi yönlendirildi. Ekipleri karşısında gören pitbull sahibi M.E., köpeğini teslim etmek istemedi. Uzun süre direnen M.E., 14 bin 982 lira ceza kesileceğini duyunca köpeğini kendi elleriyle belediye aracına yükledi.
Doğukent Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde pitbull besleyen Umut Vural ise HAYDİ ekibini arayarak köpeğini teslim etmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine eve giden HAYDİ ve belediye ekipleri, köpeği gerekli işlemleri yaparak teslim aldı. Toplanan köpekler, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ne götürüldü.

"Birine saldırabilir o nedenle teslim etmek istiyorum"
Köpeğini teslim eden Umut Araş, "Köpeğin belli bir yaştan sonra sahibine de saldırdığı söyleniyor. Sonuçta dışarıda çocuklar var. Köye gönderiyorum, orada gezenler oluyor. Birine saldırabilir. O nedenle teslim etmek istiyorum. Ortalığa salmak yerine teslim etmek en iyisi olur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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