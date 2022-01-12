Suçüstü yapılan kablo hırsızı gözaltına alındı

Elazığ’da atıl durumdaki bir binanın internet ve elektrik kablolarını kestiği sırada suçüstü yapılan şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir kamu kurumuna ait binanın atıl durumundaki kısmına giren şüpheli şahsın olduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, elinde kerpeten ile kurumun internet ve elektrik kablolarını kesen İ.İ.'yi (25) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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