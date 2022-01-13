Elazığspor’da Antalya kampı sona erdi

Elazığspor’da 2 Ocak’ta Antalya’da başlayan ara dönem hazırlıkları sona erdi ve takım 19. haftada oynayacağı Bergama Belediyespor maçı için İzmir’e geçti.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ara dönem hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştiren Elazığspor’da hazırlıklar sona erdi. 2 Ocak’ta Antalya’da kampa giren bordobeyazlılar, yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Sueno Hotels sahasında yapılan son antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Elazığ ekibi, daha sonra Bergama Belediyespor maçının taktiğini çalıştı. Öğlenden sonra karayolu ile İzmir'e geçecek olan bordobeyazlılar, Bergama Belediyespor maçı için kampa girecek.

Elazığspor’da kart cezalıları Gökhan Ekmen ve Cihan Canpolat ile sakat olan Selim Enes Özeren haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.

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