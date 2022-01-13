Elazığ’da Sarıkamış Şehitleri dualarla anıldı

Elazığ'da Sarıkamış şehitleri için Mevlidi Şerif okunup dualar edildi.



Elazığ İl Müftülüğü tarafından Sarıkamış ve tüm şehitleri anmak amacıyla İzzetpaşa Camiinde Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Programda, Kur'anı Kerim ve ilahiler okunarak salavatlar getirildi. Şehitler için yapılan duada eller semaya açıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun, bizlere emanet ettikleri vatanımız payidar olsun. Birliğimize, beraberliğimize, milletimizin sulh ve selametine, sağlık ve sıhhatine vesile olsun" dedi.

Tekirdağ Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Arslan ise “Sarıkamış Şehitlerinin 107. anma yılında Elazığ’ımız olarak il müftülüğü tarafından şehitleri anma programı tertip edilmiş. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından okunan tüm Türkiye’deki yüzlerce hatmi şerif ve bu gece burada okunan Kur’anı Kerim’ler, salavatlar, ilahiler ile şehitlerimizi andık” ifadelerini kullandı.

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