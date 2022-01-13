Elazığ’da masa tenisi hakemlik kursu açıldı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde masa tenisi aday hakemlik kursu açıldı.

Masa Tenisi Federasyonu ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Elazığ’da masa tenisi aday hakemlik kursu açıldı. 13 Ocak tarihinde Çok Amaçlı Spor Merkezi’nde başlayan kursta ihtiyaca binaen yeni hakemler çıkarılması hedefleniyor. Kurs 16 Ocak’a kadar devam edecek ve başarılı olanlar masa tenisi hakemi olarak görevlerine başlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakem ihtiyacımızın karşılanması açısından çeşitli branşlarda açılan Hakemlik kurslarını önemsiyoruz ve ilimizden de bu konu da katılım sağlanmasını istiyoruz. Sportif anlamda nitelikli ve objektif olarak hakemlere ihtiyacımızın olduğunu dolasıyla da eğitim programlarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Tesisleşme yolunda attığımız adımlar ve tamamladığımız yatırımlarla da bu branşlar için ayrıca antrenman, kurs ve eğitim hususunda eksiklerimizi tamamlayıp pratik olarak kazanımlar elde etmelerini sağlıyoruz. Buradan Şehrimizde spora gönül vermiş vatandaşlarımız için özellikle dışarıya gitmeden ilimizde açılan hakemlik ve antrenörlük kurslarını takip etmelerini ve katılımlarını bekliyorum” dedi.

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