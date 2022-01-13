Elazığlı boksörler Kırşehir’den 5 madalya çıkardı

Kırşehir’de düzenlenen U22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular, 5 madalya çıkarmayı başardı.

Kırşehir’in ev sahipliğinde gerçekleşen U22 Türkiye Ferdi Boks şampiyonasında Elazığlı sporcular önemli dereceler aldı. Organizasyonun 63 kilo bayanlar final maçında rakibini 50 mağlup eden Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer altın madalya alırken, Ömer Alan Spor Kulübü, Taebek Spor Kulübü ve Son Hilal Spor Kulübü’nden 81 kiloda Mihriban Güneri 2. olarak gümüş madalya, 95 kiloda Tolga Kahramanoğlu 2. olarak gümüş madalya, yine Elazığ Belediyespor’dan 48 kiloda Gökhan Uluağaç ile Son Hilal Spor Kulübü’nden 52 kiloda Elif Sultan Yaşar, Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerini tebrik ediyorum. Sporcularımızın ilk müsabakalarından, madalya törenine kadar maçlarını takip ediyorduk. Güzel neticelerle sonuçlandı. Temennimiz hep daha iyisinin olmasıdır ve bizlerde elimizden gelen desteği sağlıyoruz. İnşallah Elazığ’dan müsabakalara giden sporcularımızdan daha fazla Türkiye Şampiyonluğu bekliyoruz ve istiyoruz. Antrenörlerimizin emekleri sporcularımız için, maçlarda gösterdikleri performans ve aldıkları derecelerden ötürü, Türkiye Şampiyonumuz Gizem Özer, ikincimiz Mihriban Güneri, üçüncülerimiz Elif Sultan Yaşar, Gökhan Uluağaç ve Tolga Kahramanoğlu’nu tek tek tebrik ediyor, yürekten kutluyorum" dedi.

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