Elazığ Karakoçan FK, İbrahim Kaya'yı transfer etti

Elazığ Karakoçan FK, İstanbulspor’dan kanat oyuncusu İbrahim Kaya’yı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 2. Grupta devre arası transfer çalışmalarına devam eden Elazığ Karakoçan FK, İstanbul’dan sezon başı Ofspor’a kiralanan kanat oyuncusu İbrahim Kaya’yı renklerine bağladı. 2001 doğumlu olan genç futbolcu sezon başı transfer olduğu Ofspor’da toplam 17 maça çıkarak 3 gol attı. Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, sezon başı İstanbulspor'dan Ofspor'a kiralanan kanat oyuncusu İbrahim Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı” denildi.

Mavibeyazlılar daha önce de ön libero Kadir Taşoğlu ile stoper Ferhat Çoban’ı kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

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