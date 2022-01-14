Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 4 tutuklama

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklanırken 27 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 592 gram kubar esrar, 42 gram eroin, 19 gram toz esrar, 16 gram metamfetamin, 8 gram bonzai, 46 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi.

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