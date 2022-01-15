15 Temmuz Derneği yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

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15 Temmuz Derneği yöneticileri, Elazığ'da basın mensupları ile bir araya geldi.

Elazığ’da 15 Temmuz Derneği tarafından bir otelde yerel basın buluşması gerçekleşti. Buluşmaya 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Aslantürk, moderatör Sedat Ayyıldız ve basın çalışanları katıldı. Dernek üyeleri, basın mensuplarına çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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