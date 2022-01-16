Elazığ’da yaptığı ciğere şehir dışından sipariş alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da yaptığı ciğere şehir dışından sipariş alıyor

İHA

Elazığ’da yaptığı ciğere şehir dışından sipariş alıyor

Elazığ'da 40 yıldır ciğercilik yapan Serdar Karakış, siparişlere yetişemiyor. Mersin, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülke genelindeki birçok ilden sipariş alan Karakış, pişirdiği ciğerleri şokladıktan sonra paketleyip uçak ve otobüs ile gönderiyor.
Elazığ'da 30 sene tezgahta babasıyla birlikte ciğercilik yapan Serdar Karakış, 10 yıldır da kiraladığı dükkanda işine devam ediyor. Yılların getirdiği tecrübe ile ciğer işinde adından söz ettiren Karakış, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. Kendine özgü ciğer tadı ile öne çıkan Karakış, sadece Elazığ değil İstanbul, Mersin, İzmir olmak üzere ülkenin bir çok ilinden sipariş alıyor. Hazırladığı ciğerleri şoklayan Karakış, sonra paketleyip uçak ve otobüs ile gönderiyor. Fiyatlarda artış yapmayan Karakış, ciğer dışında tavuk, köfte, et kavurma, Antep tava, çiğköfte, biftek ve tost olmak üzere birçok yemek çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor.
40 yıldır bu işi yaptığını belirten Serdar Karakış, “30 yıl boyunca tezgahta uğraşıyorduk. 10 yıldır da dükkan olarak faaliyetteyiz. Babadan kalma mesleği 40 yıldır devam ettiriyorum. Bizim özeliğimiz her gün taze ürünler millete sunmak. Tavuk, köfte, et kavurma, Antep tava, çiğköfte, biftek, tost ve ciğer olmak üzere birçok yemek çeşidini insanlar sunuyoruz. Elazığ’da beni tanımayan yok. Bu işi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Fiyat aralığımız da uygun, yani orta kesime ait. Tavuk 15 lira, ciğer 15 lira, et kavurma 25 lira, çiğköfte 10 lira, köfte 20 lira, fiyat aralığımız bu şekilde. Şehir dışına da sipariş yoluyoruz. Gurbette olan vatandaşlarımız bizi arıyorlar. Bazen burada yaşayan yakınlarını yoluyorlar. Bize sipariş veriliyor. Bizde bir gün önceden dolaplara atıp şokluyoruz. Ne kadar isterlerse veya kaç kişilik istiyorlarsa buradan havaalanına veya otobüs terminaline gönderiyoruz. Oradan ulaştırıyoruz. Fiyat aralığı ise 10 kişilik isteyen var, 200 liralık veya 300 liralık ne kadar isterse en az 200 liralık olmak üzere Mersine, İstanbul’a, İzmir’e buradan gönderiyoruz. Gurbetteki arkadaşlar özlemlerini gideriyorlar. Biz bu işi babadan oğula devam ettik. Benim oğlan yok ama sevdiğim kardeşim gibi biri var onu yetiştiriyorum. Benden sonra o devam ettirecek. Ben devam etmesini istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz Derneği yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER 15 Temmuz Derneği yönetimi basın mensupları ile bir ...
Elazığ’da 15 Temmuz Derneği üyeleri şehit aileleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Elazığ’da 15 Temmuz Derneği üyeleri şehit aileleriyle ...
Uzman estetisyen Dalmış’tan evde doğal maske önerileri
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Dalmış’tan evde doğal maske ...
3 ildeki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER 3 ildeki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ’da çaldıkları kabloları il dışına satan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da çaldıkları kabloları il dışına satan 2 ...
Elazığ merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 9 ...
Elazığ’da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı Zabıtayı görünce "Komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyasını yoldan geçerken para veren bir kadın ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Elazığ’da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, ...
Elazığ depreminde torununu ve gelinini kaybetmişti, o günü hatırlarken cümle kurmakta zorlandı Abbas Yıldız: "O gece gerçekten çok vahim bir geceydi" "Dilek Sitesinin olduğu yerden mümkün olduğu kadar geçmiyoruz. Geçtiğimiz zaman da insanın gözünün önüne geliyor. Zaten Dilek Sitesinin yerinde ev almamamızın sebebi buydu"
YEREL HABERLER Elazığ depreminde torununu ve gelinini kaybetmişti, o ...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filminde bir araya geldi
YEREL HABERLER Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kesişme: İyi ki ...
Okan Salmaz, HD Elazığ Karakoçan FK’da
YEREL HABERLER Okan Salmaz, HD Elazığ Karakoçan FK’da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 36’ıncı durağı Elazığ oldu
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 36’ıncı durağı ...
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
YEREL HABERLER Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
Dalmış Beauty, bıçak altına yatmadan estetik görünmenin yollarını açıkladı
YEREL HABERLER Dalmış Beauty, bıçak altına yatmadan estetik ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ’da kentsel dönüşüm kazılarında bulunan kilise gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da kentsel dönüşüm kazılarında bulunan kilise ...
Elazığ'da farkındalık çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da farkındalık çalışmaları sürüyor
Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 4 tutuklama
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 165 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 165 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.