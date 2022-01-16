Barajın ortasındaki tarihi güzellik 'Pertek Kalesi'

Keban Barajı ortasında bulunan Pertek Kalesi, eşsiz görüntüsüyle ziyaretçilerini martılar eşliğinde tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Bugün Keban Baraj Gölü içindeki ve bölgeye hakim oldukları dönemde Mengüçoğulları tarafından 1071 yılında yapılan Pertek Kalesi, ilçenin en önemli arkeolojik değerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Pertek ilçesinin güneyinde, Murat Nehri'nin kıyısındaki bir tepenin üzerine inşa edilen Pertek Kalesi, bölgenin sular altında kalması nedeniyle bugün bir ada görünümünde, ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirleri ağırlıyor.

Elazığ ve Pertek ilçesi arasında ulaşımı sağlayan feribotun yolcularına, mavi renkli baraj sularının ortasındaki kale, ilgi odağı oluyor. Tarihi mekanda, yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çinilerinde bulunduğu tarihi kaledeki doğal güzellikler, Doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat tarafından fotoğraflandı.

Kale, Elazığ ve Pertek ilçesi arasında ulaşımı sağlayan feribot ile yolculuk yapan vatandaşlara, martılar da eşlik ederek mükemmel bir görüntü oluşturuyor.

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